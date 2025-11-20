熊本県・阿蘇の草原保全活動に取り組む公益財団法人「阿蘇グリーンストック」（同県阿蘇市）は、来年1月に野焼き支援ボランティアの初心者研修会を開く。同ボランティアは、春の野焼きや秋の輪地切り（防火帯づくり）などに参加し、人手不足に陥っている牧野（ぼくや）組合などを支援する。特に野焼きは危険を伴うため、野焼きの手法や火の特性、消火用具の使い方、避難の仕方など基本を学んでおく必要がある。研修会は草原保