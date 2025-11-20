中国人向けの仕事紹介アプリを利用し、特殊詐欺事件に関与したとみられる中国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中国籍の梁長鵬容疑者は先月、80代の女性に「カードが不正に使われていて、交換する必要がある」とウソの電話をかけ、キャッシュカード2枚などをだましとった疑いがもたれています。梁容疑者は、日本にいる中国人向けの仕事紹介アプリ「亀亀」で、「大金が稼げる」という募集を見つけ事件に関与したとみら