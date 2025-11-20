ドウシシャが2024年2月に発売したふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」は爆発的なヒットを遂げ、2025年10月時点でシリーズ累計販売個数200万個を突破。11月からは新たに「ゴリラリラックス」と名付けられた新しいシリーズを展開するとのことで、新商品発表会で確かめてきた。○ゴリラの体毛に包まれているような「ゴリラのハグ」「ゴリラリラックス」は枕をはじめとする寝具を展開する新しいゴリラシリーズ。実はゴリラは1日1