大分市佐賀関で18日、大規模な火災が発生しました。現場は住宅密集地で170棟以上が延焼。道幅が狭く、空き家が多かったとされています。共通点があるのは、9年前の新潟・糸魚川市の火災です。糸魚川市が進めてきた対策をもとに、できる備えを考えます。■住宅が密集、強風で飛び火…共通点が小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員「今回の大分市の火災と共通点があるのが、2016年に新潟・糸魚川市で起きた大規模火災です。どちらも