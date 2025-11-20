ウクライナ和平をめぐり、アメリカのトランプ政権が28項目からなる新たな計画案をロシア側との協議で策定していると、アメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は19日までに、アメリカやロシアの政府関係者らの話として、トランプ政権がウクライナでの戦闘終結に向けて、ロシア側と計画案策定のための協議を進めていると伝えました。28項目からなる和平の計画案は、アメリカによるウクライナの安全の