■Dリーグ ラウンド2（18日、19日トヨタアリーナ東京）ラプチャーズ50.2ー49.8 ドリームズ【写真を見る】GENERATIONS・中務裕太が参戦のラプチャーズ、フォロワー数110万人超の颯希擁するドリームズに0.4ポイント差で勝利【Dリーグ】2季ぶりの王座奪還を目指す先攻のドリームズは、TIKTOKのフォロワー数が110万人を超えるエース・颯希（25）が会場を沸かせた。コマ送りやスローな動きが特徴のアニメーションダンスで緩急