【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、交流サイト（SNS）で、少女らの性的人身売買罪で起訴され、自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑の関連資料開示を義務付ける法案に署名したと明らかにした。法律が成立した。