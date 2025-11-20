“イケメン枠”だったファイターが、殺気みなぎる「倒し屋」へと進化。これまで「KO負けなし」を豪語していた中国人ファイターを正確無比な“たった2発”の蹴りで悶絶KO。圧巻の秒殺劇に「マジで覚醒した」など驚きと称賛の声が相次いだ。【映像】未知の中国人選手を“たった2発”で悶絶KO11月15日、国立代々木競技場第一体育館で行われた「K-1 WORLD MAX 2025」で、大久保琉唯（K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER）とウー・ユートン