11月12日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手にインタビューした模様を放送した。怪我明けから後半戦にかけての心境を訊いた。 ――ベース周辺のプレーで、一度ならず二度までも足首を痛めてファームに行きました。特に二度目の左足首痛は一軍復帰まで1ヶ月を要しました。どのような心境だったのですか?渡部「一度目が早めに治って、その気持ち