たくあんで味がばちっと決まる、お手軽ポテサラ。じゃがいもはレンチンしてつぶし、あとは混ぜるだけ。たくあんのポリポリ食感と和風の味わいに、ついついお箸が止まらない！お弁当にもぴったりです。『たくわんポテサラ』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約300g） たくあん……80g マヨネーズ……大さじ3 塩……少々こしょう……少々作り方（1）たくあんは長さ3cmくらいの細切りにする。じゃがいもはよく洗い、皮つき