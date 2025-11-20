ドル建ての金現物相場と、日本の３０年債利回りの相関が話題となっている。２０２３年後頃から双方の上昇基調が顕著となっている。本日は３０年債利回りが３．３８％付近まで上昇し、過去最高水準を更新していることから、金相場の一段高が連想されている。代表的な安全資産だった円債はリスク資産へ変貌し、資金の逃避先である金のドル建て現物相場を押し上げる要因となりつつあるようだ。円相場は１ドル＝１５７円ちょうど付近