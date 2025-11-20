２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円０７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円５５銭程度のドル高・円安となっている。 １９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円１６銭前後と前日に比べ１円６５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。日本政府・日銀による為替介入への警戒感が薄れたほか、米追加利下げ観測が後退したことから一時１５７円１