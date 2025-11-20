こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3718」。おおぐま座の方向にあるこの銀河は、渦巻きというよりも、ねじれて引き伸ばされた「S」字の形をしているのが印象的です。この画像では、塵（ダスト）の豊富な暗い雲の連なりであるダストレーン（ダークレーン）が、ねじれながら中心部を横切る様子が捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3718」（Credit: NASA, ESA, L.