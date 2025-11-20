ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスが堅調。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直し、純利益予想を従来の５７９０億円から５９００億円（前期比１４．７％減）に引き上げた。また、取得総数７５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．０％）、取得総額１３５０億円を上限とする自社株買いを実施すると発