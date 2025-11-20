岩佐歩夢 インタビュー後編（全２回）F1のレーシングブルズのリザーブドライバーを務めて世界を転戦しながら、国内最高峰の全日本スーパーフォーミュラ（SF）選手権に参戦している岩佐歩夢。今、注目を集める24歳は、11月21〜23日に三重・鈴鹿サーキットで開催されるSF最終戦でチャンピオンに挑む。ドライバー人生を左右する大事な一戦を前に、日本最速の称号にかける思いや今シーズンのF1での活動、そして気になる来年の動向