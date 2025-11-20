かつて運転されていた赤い1000形車両デザイン（イメージ）小田急電鉄は2025年11月27日(木)から、箱根登山線 小田原駅〜箱根湯本駅間で「赤い1000形車両」を運行します。小田急の通勤車両1000形を、箱根湯本駅よりも先を走る箱根登山電車3000形（アレグラ号）と同じ「バーミリオンはこね」カラーに変更するものです。同社は2009年〜2022年にも赤い1000形車両を運行していましたが、こちらは2022年に運用を終了していました。今回の