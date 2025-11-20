トラックの積み荷が散乱 きのう（19日）午前10時半ごろ、山陽道の山陽IC付近で事故がありました。 【現場画像をみる】目撃者「魚かその類？」山陽道でトラックが横転回収作業などで4時間にわたり交通規制 警察によりますと、この事故でトラックの積み荷の「活きエビ」が高速道路上に散乱したということです。日本道路交通情報センターによりますと、活きエビの回収作業などのため現場付近では約4時間あまり車線規制が