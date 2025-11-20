[故障者情報]ロアッソ熊本は20日、FW橋本陸斗が検査の結果、左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。クラブによると、10日のトレーニングマッチ中に負傷。加療期間は、受傷日から約6週間となる。20歳の橋本は7月にヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍で加入。8月にも左膝内側側副靱帯損傷の怪我を負い、ここまで熊本での出場はなかった。