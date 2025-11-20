OpenAIがコーディングタスクに特化したAIモデル「GPT-5.1-Codex-Max」を2025年11月19日(水)にリリースしました。GPT-5.1-Codex-Maxは2025年11月13日に登場したGPT-5.1-Codexと比べて低いコストで高い性能を発揮します。Building more with GPT-5.1-Codex-Max | OpenAIhttps://openai.com/index/gpt-5-1-codex-max/GPT-5.1-Codex-MaxはコーディングエージェントのCodexで使用可能なモデルです。Windowsで動作することを前提に開発さ