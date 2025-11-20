TERRAMASTERは、11月24日（月）からスタートする「Amazonブラックフライデー」に合わせ、最大30%OFFのセールを11月20日（木）から開始した。 対象製品は、4ベイNAS「F4-424」、4ベイDAS「D4-320」、M.2 SSDケース「D1 SSD Plus」など。 セール対象の2ベイNASケース「F2-425」 セール期間 2025年11月20日（木）～12月1日（月） セール品 F2-425 42,990