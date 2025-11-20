女優の藤田朋子（60）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」での“親子”ショットを公開した。自身のインスタグラムで「#渡る世間は鬼ばかり令和版#おかくらが帰ってきました」と題してつづり始めた。「#日向子は立派な料理教室を頑張ってます衣装部さんが『奇跡的に残っていた』と出してきた、おかくらのユニフォームを身につけると、色褪せたクタクタの引っ張りが身体に馴染んで、ブラ