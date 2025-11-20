１９日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」を放送。１６人の著名人の写真の中から普通車運転免許を持っていない人を選ぶゲームだが、浜田雅功が「このメンツの中にいれていいの？」とビビる超ＶＩＰの写真にネットも驚いた。１６人の著名人の中から、普通車運転免許を持っていない人を選んでいくゲームで、もしも免許を持っている人を選んでしまったらポイント没収