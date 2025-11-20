フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が19日、Instagramを更新。生後2カ月の次男が公園デビューしたことを報告した。【映像】9歳差の兄弟ショット2015年1月7日に、3年間交際した男性との結婚を発表した杉崎。2016年5月に長男を、2025年8月、46歳の時に次男を出産した。Instagramでは9歳差の兄弟ショットやベビーカーを押しながらウォーキングする姿など、子育てについてたびたび投稿している。8月に誕生した次男が公園デビュー