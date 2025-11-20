破壊されたガザ市の建物＝19日/Dawoud Abu Alkas/Reuters（CNN）イスラエル軍が19日、パレスチナ自治区ガザ地区の各地を攻撃してパレスチナ人少なくとも28人を殺害し、イスラム組織ハマスとの停戦が発効して以来の暴力をエスカレートさせている。イスラエル軍は、ガザでハマスを標的とする攻撃を実施したと発表。南部のハンユニスでイスラエル兵が「数人のテロリスト」に発砲され、この行為を「停戦合意違反」とみなしたと説明して