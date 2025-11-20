Ｊ１神戸は、クラブの創設と同じく創刊３０周年を迎えた女性誌「ａｒ」とのコラボムック本を１８日から発売している。これを記念して１９日、神戸市のジュンク堂三宮店でＤＦ酒井高徳、ＭＦ汰木康也、ＭＦ鍬先祐弥がサイン会を行った。イベントではそれぞれが私服で登場し、当初は参加予定ではなかった汰木も飛び入り。登場した３人に加え、ＦＷ宮代大聖、ＭＦ井出遥也も合わせた５選手が一冊の本で特集されている。約９００人