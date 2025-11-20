Ｊ１神戸のＧＫ権田修一が１９日、訪問授業のイベント「夢で逢えたら」で神戸市の市立長坂小学校を訪れた。小学６年生、９８人と交流。２０１４年のブラジル大会、２２年のカタール大会とＷ杯２大会出場の経験や夢に向かい続ける姿勢を話した。３歳頃から始めたというサッカーで、プロ選手になることやＷ杯出場という夢をかなえてきた。それでも権田は「かなえたように見えるかもしれないけど、まだまだかなえたい夢がある」と