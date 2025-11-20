ヨーロッパ競馬の年度表彰「カルティエ賞」が１９日、発表され、サンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳとＧ１・３連勝中のフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、Ｆ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）が年度代表馬に選ばれた。前走の英チャンピオンＳの勝利で、１１月１３日発表の「ロンジン・ワールド・ベストホースランキング」ではランキングトップに浮上していた同馬は、