俳優のヒョンビン、ソン・イェジン夫妻が「第46回青龍映画賞」でそろって主演賞を受賞した。19日午後8時30分から、ソウル永登浦区汝矣島（ヨンドゥンポグ・ヨイド）のKBSホールで第46回青龍映画賞が開催された。今回の授賞式はKBS2TVで生中継され、俳優ハン・ジミン、イ・ジェフンがMCを務めた。ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻は、それぞれ男優主演賞と女優主演賞の栄誉に輝いた。夫妻がそろって主演賞を受賞したのは、46回を迎え