PayPayは11月14日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年1月以降に実施が決定した施策を発表した。○栃木県足利市で最大15%還元栃木県足利市では、「足利市キャッシュレス決済キャンペーン」を実施する。期間は2026年1月5日午前0時〜1月31日午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。栃木県足利市内のPayPay加盟店