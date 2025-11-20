２０日午前８時２０分頃、大阪市西淀川区中島の住宅から出火し、近隣住民から「家が燃えています」と１１９番があった。大阪市消防局などによると、火は約１時間後にほぼ消えたが、少なくとも住宅５棟が焼けたという。けが人はなかった。大阪府警西淀川署が火災の原因を調べている。現場は、阪神電鉄出来島駅西約１キロの住宅密集地。