お笑いトリオ・3時のヒロイン（ゆめっち、福田麻貴、かなで）が20日、都内で行われた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』オープニングイベントに登場。プライベートでは3人きりで会わないことを明かした。【写真】かなで、元相方にフラれた過去高田馬場で土下座も福田はMCを務めたフリーアナウンサーの青木裕子（42）から3人で会うのかを問われ「集まることはない」と回答。「お仕事で集まりすぎて」と理由を説明した