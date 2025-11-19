とちぎテレビ いすゞ自動車は自動運転トラックの走行実験を、来年１月から栃木県栃木市と愛知県一宮市の間で行うと発表しました。 まずは、静岡県内の新東名高速道路の駿河湾沼津サービスエリアと浜松サービスエリアの間で自動運転を行い、それ以外の区間は乗車した運転手が操作します。 安全性を確認したうえで徐々に自動運転の区間を広げ、全区間での無人走行を目標に掲げています。 一定の条件下で無人運