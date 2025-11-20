中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月20日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は19日の記者会見で、ロシアのプーチン大統領が中国国民向けのビザ免除政策が近く発効すると述べたことについて、中国はロシアとの人的往来の円滑化を重視していると表明し、両国は互いに最大の隣国であり、相互ビザ免除が実現すれば人的・文化交流が一層強まり、両国民の共通利益にかなうと強調した。