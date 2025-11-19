とちぎテレビ 19日朝は全国的に気温が低くなり、栃木県内でも奥日光でマイナス３．３度、那須高原と土呂部、真岡でマイナス２．２度など１１の地点で今季最低の気温となりました。 冬型の気圧配置が緩み上空の寒気は後退しますが、空気の冷たさが残ります。全国的に最高気温は平年より低い予想となっています。