ジェームズ・キャメロン監督が手掛ける「アバター」シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』にて日本版声優陣の続投が決定！また、ヴァラン役の田村睦心など新キャラクターの声優の情報も解禁となった。併せて到着した日本語吹替版予告と特別アフレコ映像もご紹介しよう。