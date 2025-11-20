現地11月22日に開催されるMLSのプレーオフで、高丘陽平やトーマス・ミュラーを擁するバンクーバー・ホワイトキャップスが、ロサンゼルスFCと対戦する。注目の一戦を前に、ミュラーが相手エースのソン・フンミンについて語った。英メディア『talk SPORTS』が発言を伝えている。ドイツ代表で131キャップを誇る36歳のレジェンドは、バイエルン・ミュンヘン一筋でキャリアを歩んでいたなか、今夏にバンクーバーに活躍の場を移した