ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が20日までに自身のSNSを更新。夏を感じるワンピースショットを投稿した。自身のX（旧ツイッター）で「夏してるのです」と、夏を感じるワンピースショットを公開した。インスタグラムにも同じ写真も含めて4枚投稿した。ネットでは「めちゃくちゃかわいい」「お洋服もお似合い」「魅力的な美しい表情」「風景含めていいね」などの声が上がった。