¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¿Æ»Ò¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤óBirthday trip¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿ÈÄÌî¡£¡Ö¡ÚDAY2¡Û¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆUSJ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÌ¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¤È¤½¤Î»Ò¶¡¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç¹±Îã¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢4ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Þ¤À¤ª»Å