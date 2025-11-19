Rakuten Mobileスマホ「Galaxy Z Flip4 SM-F721C」がAndroid 16に！楽天モバイルは12日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応している楽天回線対応製品として販売している5G対応フォルダブルスマートフォン（スマホ）「Galaxy Z Flip4（型番：SM-F721C）」（Samsung Electronics製）に対して最新プラットフォ