ウクライナ当局の発表によると、ロシア軍は１８日夜〜１９日朝、ウクライナ各地に大規模な攻撃を行った。同国西部テルノピリでは集合住宅２棟にミサイルが直撃するなどし、子供を含む少なくとも２６人が死亡、９３人が負傷した。ウクライナ空軍によると、露軍は今回の攻撃で４７０機以上の無人機や４７発の巡航ミサイルなどを投入した。被害が大きかったテルノピリの現場では、１９日夜も救助活動が続いており、被害が拡大する