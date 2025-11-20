俳優の佐々木希（37）がワンオペ育児中、7歳の長男に感謝したというエピソードを明かした。【映像】広々とした自宅での日常写真（複数カット）2017年4月に、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）と結婚し、7歳と2歳、2人の子どもを育てている佐々木。SNSでは、広々とした自宅キッチンで、地元・秋田県の食材を使って手際よく料理をする様子や、子どもたちが段ボールや粘土を使って工作をしたことなど日常の様子を発