自民党本部で開かれた安全保障調査会の会合であいさつする宮崎政久防衛副大臣＝20日午前、東京・永田町自民党は20日午前、安全保障調査会の会合を開いた。高市早苗首相の指示を踏まえ、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた議論に着手。平和国家として堅持してきた非核三原則の扱いや、防衛費増額の新たな目標が主な論点となる。自民は早ければ来春にも提言を取りまとめる方針で、政府は来年末までに改定する運びを