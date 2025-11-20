伊沢正名さん野糞（のぐそ）歴５０年で到達した「糞土（ふんど）思想」のエッセンスは、「食は権利、うんこは責任、野糞は命の返しかた」。トイレに流せば、大量の資源エネルギーを使ってし尿処理され、セメント原料などに終わる。その事実を知り、１９７４年元旦から信念の野糞を始めた。自然の中に置けば、動物が食べ、菌類が分解し土が肥え、植物が生育し、新たな命を育む。１万７千回に及ぶ実践で、その循環の真理を確かめ