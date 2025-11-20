ブレーブスは１９日（日本時間２０日）、通算２５３セーブの右腕ライセル・イグレシアス投手と来季１年１６００万ドル（約２５億円）で契約を締結したことを発表した。イグレシアスは、元エンゼルスの守護神右腕で、２１、２２年は大谷翔平投手と同僚だった。２２年からブレーブスに移籍し、２３年以降の直近３年間では計９６セーブを挙げている。昨季は７０試合に登板し、４勝６敗、２９セーブ、防御率３・２１だった。イグ