テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、国内に設置されている防犯カメラの映像がインターネットを通じて海外に大量流出している問題を特集した。番組では、流出したのは個人宅、幼稚園など７０００台の映像であることを伝え、犯罪に悪用される可能性があることを指摘した。スタジオでは専門家を招き対策などを紹介、議論した。その中で今年の防犯カメラの出荷見込み台数は１６８万８２０