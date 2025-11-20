兵庫県西宮市で毎年1月に行われる新春恒例の「福男選び」。けさ、群馬県の神社でも「福男」「福女選び」が行われました。午前6時。最低気温マイナス0.3℃と冷え込む中、かけ声とともにまず行われたのは「福女選び」。コースは、群馬県にある桐生西宮神社の参道から本殿のおよそ230メートルです。45人が一番乗りを目指し、参道を一気に駆け抜けます。「一番福」をつかみ取ったのは、2年連続で太田市の高校3年生・木戸瑚白さん（17）