19日午後、秋田市のコンビニエンスストアの駐車場で車1台が全焼する火事があり、運転手が顔などにやけどをしました。通りかかった人が撮影した映像には、車から炎や黒煙が上がっている様子が映っていました。19日午後3時40分ごろに撮影された映像です。車が炎に包まれ、激しく燃えています。秋田臨港警察署の調べによりますと、19日午後3時半ごろ、70代の男性が秋田市金足片田のコンビニエンスストアの駐車場でエンジンをかけたま