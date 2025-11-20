三重県の津商工会議所の会員企業に長年にわたって勤務し、他の従業員らの模範になると認められた人を称える表彰式が19日、津市内で開かれました。地元の産業や経済の発展に貢献した従業員を表彰するもので、今年は28の事業所の71人が表彰されました。津商工会議所の小倉敏秀会頭は「それぞれの企業・事業所の発展と後進の育成にも、引き続き皆さんの力を発揮していただきたい」と祝いの言葉を送っていました。この後、一人ひとりの