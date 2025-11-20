〜2025年「全国社長の出身大学」調査〜2025年の社長の出身大学は、日本大学が1万9,587人で、15年連続トップを守った。しかし、2年連続で2万人を下回り、勢いに陰りが見え始めた。2位は慶応義塾大学、3位は早稲田大学と続き、上位15校まで前年と順位の変動はなかった。都道府県別で、日本大学は最多の13都県でトップを占めた。だが、地元志向の高まりを反映して、前年より1県減少した。複数の都道府県でトップに立ったのは