＜ダンロップフェニックストーナメント 初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。日本ツアー今季初出場の松山英樹、谷原秀人、小平智が午前9時08分に10番ティからスタート。いずれもパーで滑り出した。【LIVE写真】松山英樹、後輩のプレーにこの笑顔！先週の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で今季2勝目を挙げ、賞金ランク1位に浮上した金子駆大は